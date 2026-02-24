Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında yürüttüğü ikinci el eşya desteğiyle yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyor. Vatandaşların kullanmadığı ancak kullanılabilir durumdaki beyaz eşya ve mobilyalar, ekipler tarafından adreslerinden alınarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Ücretsiz hizmet kapsamında bugüne kadar 457 haneye ikinci el eşya yardımı yapıldı. Hizmetten faydalanmak ya da bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Konak İletişim Merkezi üzerinden gerçekleştiriyor. Ayrıntılı bilgiye 444 35 66 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Dayanışma çağrısı

Ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçede kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalıştıklarını belirtti. Kullanılmayan eşyaların başka bir evde temel ihtiyacı karşılayabileceğini ifade eden Mutlu, tüm vatandaşları ihtiyaç fazlası eşyalarını paylaşarak dayanışmaya katılmaya davet etti.

“Hiç bekletmeden aldılar”

Dayanışma ağına eşya bağışında bulunan Turhan Cabi, belediyeye başvurusunun ardından ekiplerin kısa sürede eşyaları adresinden teslim aldığını belirtti. Dayanışma zincirine katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“Başvurdum, hemen getirdiler”

Hizmetten yararlanan bir vatandaş ise dört kızıyla birlikte yaşam mücadelesi verdiğini, yaptığı başvurunun ardından ihtiyaç duyduğu eşyaların kısa sürede ulaştırıldığını dile getirdi. Destek için belediyeye teşekkür etti.