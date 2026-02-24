İzmir’in Konak ilçesinde sabahın erken saatlerinde çıkan yangın, bölge sakinlerine büyük korku yaşattı. Elektrik tesisatındaki bir arıza nedeniyle başladığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

İzmir’in tarihi dokusuyla bilinen Konak ilçesi, güne duman kokusuyla uyandı. Atamer Mahallesi, 2602 Sokak üzerinde bulunan ve üç kişinin ikamet ettiği tek katlı müstakil evde, sabah saat 06.30 sularında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İlk incelemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen kıvılcımlar, kısa süre içerisinde tüm evi etkisi altına aldı. Alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Üç kişi son anda tahliye edildi

Yangının çıktığı sırada evin içerisinde bulunan 3 vatandaş, alevlerin yayılma hızını fark ederek kendilerini dışarı atmayı başardı. Şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye personeli ve sağlık ekibi yönlendirildi. Dar sokaklara rağmen olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan çevredeki bitişik nizam yapılar için güvenlik önlemleri alarak alevlerin sıçramasını engelledi.

İtfaiyenin bir saatlik kritik mücadelesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dört bir yanını alevlerin sardığı yapıyı söndürmek için yaklaşık bir saat boyunca yoğun bir çaba sarf etti. Profesyonel ekiplerin titiz çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınırken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği gözlemlendi. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından bölgede uzun süre soğutma çalışması yapıldı.

Teknik inceleme ve soruşturma başlatıldı

Günün aydınlanmasıyla birlikte yangının boyutu daha net bir şekilde ortaya çıktı. İtfaiye amirleri ve emniyet güçleri, yangının kesin çıkış nedenini saptamak üzere evin içinde ve elektrik panolarında detaylı bir teknik inceleme başlattı. Konak ilçesinde endişe yaratan bu olayla ilgili adli ve idari tahkikat sürerken, yetkililer özellikle eski tip elektrik tesisatlarına sahip yapılar için vatandaşlara periyodik kontrol uyarısında bulundu.