İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 59 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında gerçekleştirildi.
Seferihisar açıklarında sabaha karşı müdahale
22 Şubat günü saat 04.45 sıralarında, Seferihisar açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24), deniz üzerinde ilerleyen bir lastik botu tespit etti. Ekiplerin müdahalesiyle durdurulan botta bulunan 19 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.
Menderes’te akşam saatlerinde ikinci operasyon
Aynı gün saat 20.40’ta Menderes açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311), radar üzerinden hareketli bir lastik bot belirledi. Kısa sürede durdurulan botta 40 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
İl Göç İdaresi’ne teslim edildiler
Operasyonlarda yakalanan toplam 59 düzensiz göçmen, kıyıya çıkarılmalarının ardından gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olaylara ilişkin idari sürecin sürdüğü bildirildi.