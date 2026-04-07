Son Mühür / Erkan Doğan - Eğitim-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün adeta ‘Eğitim Bir-Sen Sendikası’nın yönetim binası gibi çalıştığını savunarak, “Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde tuz kokmuştur” dedi. Düdü, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’ye sorunun çözümü için çağrıda bulundu.

Bayraklı Milli Eğitim Müdürlüğü mü, Eğitim Bir Sen yönetim binası mı ?

Eğitim İş İzmir Şubeleri, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş 3 No’lu Şube Başkanı Barış Düdü, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘yönetememe’ sorununun yaşandığını belirterek, “2025-2026 eğitim öğretim yılında Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde İlçe MEM Müdürü Tahir Büdün’ün rahatsızlığı sebebiyle izne ayrılmasından sonra yönetememe sorunu artarak devam etmiş ve artık yönetim krizine dönüşmüştür. Sorunların krize dönüşmesinin temel sebebi Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün adeta Eğitim Bir Sen sendikasının yönetim binası gibi çalışmasından kaynaklıdır. Halen Eğitim Bir-Sen Bayraklı İlçe Temsilcisi görevi devam eden ve aslında Bayraklı’da bir okulda müdür yardımcısı kadrosunda olan Vedat Altıok, önce yıllarca okul müdürü olarak, sonra bu eğitim yılında Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görevlendirilmiş; yetmemiş vekil ilçe milli eğitim müdürlüğüne vekalet ettirilmiştir. Personel Soruşturma, Personel Atama, Personel Özlük, Terfi, Kadro, Disilin ve Ödül gibi en kritik birimlerin yanı sıra Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri görevleri kadrolu şube müdürleri varken kendisine verilmiştir. İlçe de dikkatimizi çeken bir başka karakter de, her tolantı da, her etkinlikte baş köşede gördüğümüz Ölçme Değerlendirme ve sınav hizmetleri şefi Güldeste Dertli. Eğitim Bir Sen il yöneticisi olan Güldeste Dertli sendikal görev ile kamu görevini birbirine karıştırmış, kendi sicil amirlerini belirleyerek Bayraklı ilçe milli eğitim müdürlüğünü sendika yönetim binasına çevirmiştir. Sendikal faaliyetler için 1 gün hakkı bulunan Sınav Hizmetleri şefi Güldeste hanım İlçe milli eğitim bünyesinde yaılan her etkinlik, kutlama ve törende baş aktör olmakta ve protokol muamelesi görmektedir . Mesai saatleri içinde hangi izni kullanarak bu çalışmaları yaptığı ciddi bir tartışma konusudur”

“Vedat Altıok’un görevleri nedeniyle sendikal tarafsızlık kalmadı”

Vedat Altıok’un Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki yetkileri nedeniyle sendikal tarafsızlığın kalmadığını ifade eden Düdü, “Vedat Altıok’un Eğitim Bir-Sen Bayraklı İlçe Başkanı/Temsilcisi sıfatıyla sendikal faaliyet yürütmesi, bununla birlikte İlçe MEM’de soruşturma, atama, görevlendirme, özlük, ölçme-değerlendirme ve sınav işlemleri gibi tarafsızlık gerektiren kritik görevleri yürütmeye devam etmesi açıkça devlet memurlarının siyasi ve sendikal tarafsızlığı ile çelişmektedir. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 18. maddesinde yer alan “görev esnasında sendikal faaliyette bulunma yasağı” ayaklar altına alınmaktadır.

Vekil ilçe müdürü olarak görevlendirilir görevlendirilmez ilk ziyaretini Eğitim Bir Sen’e yapan Baran CAN bey bu memurların mesai saatlerini kontrol ediyor musunuz?” diye konuştu.

Düdü, Vali Elban’a seslendi

İzmir Valisi Süleyman Elban’a da seslenen Düdü, “Şimdi buradan sayın Valimize soruyorum; Karşısına gelen bir soruşturma dosyasında Sendika başkanı olarak üyesinin çıkarını düşünmekten onu ne alıkoyacaktır? Soruşturma süreçlerinde gizlilik ve tarafsızlık konusunda Eğitim Bir Sen'li olmayan bir çalışanı nasıl ikna edeceğiz? Soruşturmalarda görevlendirilen muhakkiklerin neye göre tespit edildiğini biliyor musunuz? Asil şube müdürleri varken sınav görevleri gibi yüksek ek ücret getiren bölümler neden görevlendirme bir şube müdürüne verilmektedir? Hak kaybına uğrayan şube müdürlerinin vebali ne olacak? İl genelinde muhakkiklerin soruturmanın ilk aşamasında önerdiği yer değişiklik kararları nedeniyle kaç eğitim emekçisinin ceza almadan mağdur edildiğini biliyor musunuz? Eğitim Bir Sen’e üye olursanız tüm mağduriyetlerinizi gideririz diyen eğitim yöneticileri bu gücü nereden almaktadır? İlçe mülki amirlerinden mi, il milli eğitim müdürlüğünden mi, sizden mi? Bu konularda kimisi resmi makamlara iletilmiş oldukça fazla şikayet ve mağduriyet söz konusudur” diye konuştu.

Güldeste Dertli ve Vedat Altıok...

Düdü, şunları söyledi, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan üyelerimiz de büyük bir baskı ve yıldırma altında çalışmaktadırlar. Sırf Eğitim İş’li oldukları için sürekli yerleri değiştirilen, görevden alınan memur arkadaşlarımız ilçe de sürekli mobbinge uğramaktadırlar. Sadece hukuk değil, eğitim emekçilerinin ekonomik hakları da şüphe altındadır. Ölçme değerlendirme birimince yapılan sınav görevlendirmelerinin Eğitim Bir Sen il yöneticisi Güldeste Dertli ve Eğitim Bir Sen Bayraklı ilçe başkanı Vedat Altıok'un iki dudağı arasında olması sınav görevlendirmelerinde de tarafımıza iletilen kayırma ve usulsüzlük iddialarını güçlendirecek çarpıklıktadır. e-sinav görevi almak için eğitim açılması talebi ile kendilerine başvuran öğretmenlerin dilekçelerini geri çevirmeleri nasıl bir kaygının eseridir? e-sinav başta olmak üzere özel kurslar, mtsk gibi sınavları ve bu sınavlar çerçevesinde resen verilen görevlendirmeleri kamuoyu ile paylaşacak cesaretiniz var mıdır? Bu arkadaşlar için mesai kavramı var mıdır? Ne zaman sendika yöneticisi ne zaman devlet memurudurlar? Bir okula gittiklerinde sendikal kimlikleri ile mi yoksa ilçe milli eğitim müdürlüğündeki görevleri ile mi karşılanmaktadırlar”

“Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenleriyiz”

“Devlet memuru olarak mesai saatlerine riayet edilmekte midir? Mesai saatlerinde devlet memurluğu görevi mi sendika görevi mi yerine getirilmektedir. Makam odalarında sendikal kulisler, hesaplar mı dönmektedir?

Devlet memurlarının liyakat , kariyer gibi en temel haklarını ifade eden kavramları güvence altına alması gereken atama bölümü sendikal bir taasupla zedelenmiş liyakat sahibi, birimlerinde uzmanlıklarını kanıtlamış eğitim çalışanları hiçbir somut gerekçe olmaksızın birimlerinden uzaklaştırılmış ötekileştirilmeye maruz kalmışlardır.

Herşeyden önemlisi bu ilçenin mülki amiri bu duruma nasıl müsade etmektedir. Yoksa o da yalnızca bir kısım makbul memurun amiri midir? Eğitim Bir Sen 'li olmayan memurun hakkı hukuku kimlere emanet edilmiştir?

Sendikacılıkla, devlet Makamı iç içe geçmiş ve bundan mütevellit eğitim çalışanları arasında ayrımcılık doğuracak uygulamalara neden olacak bir durum ortaya çıkmıştır. Sayın Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi’ ye sesleniyoruz. Bayraklı da Tuz Kokmuştur! Bayraklı da Liyakatin ve tarafsızlığın tesisi için Vedat Altıok'un görevlendirilmesi acilen iptal edilmelidir. Vedat Altıok tarafından yönetilen birimler kadrosu Şube müdürlüğü olan ve sendikal Yönetim görevi olmayan ellere teslim edilmelidir. Bütün sendikaların yöneticileri için uygulanan sendikal çalışma izinleri ile ilgili hükümler Güldeste Dertli ve Vedat Altıok için de aynı şekilde uygulanmalıdır. Sınav görevleri çerçevesinde oluşan şüphe ve önyargıları kaldırmak adına özel kurslar, e-sınav ve mtsk resen görevlendirmeleri son iki yıl için kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bizlerin karakterleri bağımsızlıktır. Bizleri bu baskılar tarih boyu yıldırmadı yıldıramayacak. Çünkü bizler cesareti vatan bilen Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenleriyiz”