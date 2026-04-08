İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan İran ile 2 haftalık ateşkes kararına destek verdi.

Netanyahu, söz konusu ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığını belirterek, İran’ın nükleer silah edinmemesi ve İsrail başta olmak üzere ABD, Körfez ülkeleri ve diğer ülkelere yönelik füze tehditlerinin sona erdirilmesi yönündeki çabaları desteklediklerini ifade etti.

İsrail’in, Trump’ın İran’a yönelik saldırıları iki hafta süreyle askıya alma kararını, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı açması ve ateşkese uyması şartıyla desteklediğini vurgulayan Netanyahu, sürecin bu koşullara bağlı olduğunu kaydetti.

Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartıyla İran ile iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiklerini açıklamıştı.