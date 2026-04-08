Son Mühür - Sanatçı kimliğinin yanı sıra toplumsal konulara duyarlılığıyla da tanınan Selen Görgüzel, Türkiye’yi derinden etkileyen Narin Güran olayının ardından küçük kızın mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Görgüzel, duygularını da takipçileriyle paylaştı.

Gündem oldu

Mezar başında çekilen fotoğrafları paylaşan Görgüzel, gönderisine “Bir melekle buluştum” notunu eklerken, ''unutmadımnaringüran'' etiketiyle yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Sanatçının paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Görgüzel’in ziyareti sosyal medyada geniş yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı sanatçının bu anlamlı davranışına destek mesajları paylaşırken, Narin Güran için yapılan paylaşımlar da yeniden gündeme taşındı.