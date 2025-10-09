Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesine yakın bir konum olan sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde ve İzmir'de hissedildi, kısa süreli endişeye yol açtı.

Sarsıntının Merkez üssü ve teknik detayları

AFAD verilerine göre deprem, bugün (9 Ekim 2025) saat 13:33:11 TSİ'de gerçekleşti. Depremin merkez üssü, Marmara Denizi'nde, Silivri'nin 27.11 kilometre açığında kaydedildi. Yapılan ölçümlere göre sarsıntının büyüklüğü Moment Magnitüd (Mw) cinsinden 3.6 olarak belirlendi.

Depremin teknik detayları ise şu şekilde açıklandı:

Büyüklük: 3.6 (Mw)

Merkez Üssü: Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul)

Enlem/Boylam: 40.82278 N / 28.27222 E

Derinlik: 9.9 km

Bu derinlik, sarsıntının yer kabuğunun nispeten sığ bir noktasında meydana geldiğini gösteriyor. Sığ depremler, enerji yayılımının yüzeye yakın olması nedeniyle, düşük büyüklükte olsalar bile geniş bir alanda hissedilebiliyor.

İstanbul ve çevre illerde kısa süreli panik

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, yakın çevresindeki büyük yerleşim yerlerinde, özellikle İstanbul'da hissedildi. Sarsıntının etkisi, kentin kıyı bölgelerinde ve yüksek katlı binalarda daha belirgin şekilde hissedilirken, vatandaşlar arasında kısa süreli bir endişe yaşanmasına neden oldu. Ayrıca, çevre illerde ve sarsıntının merkez üssüne uzaklığına rağmen Ege Bölgesi'ndeki İzmir'de dahi bazı vatandaşlar hafif sarsıntıyı hissettiklerini belirtti.