Son Mühür- Orta Doğu’da tarihe geçecek bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu barış planı çerçevesinde Hamas ve İsrail, iki yıl süren kanlı çatışmaların ardından ateşkes anlaşmasına imza attı.

Ateşkes kararına rağmen saldırı devam ediyor

İki taraf arasında yürütülen müzakereler, Gazze’deki ağır insanlık krizinin gölgesinde gerçekleşti. İsrail’in son ana kadar saldırılarını sürdürdüğü belirtilirken, Al Jazeera’nın yayınladığı görüntüler dünya kamuoyunda yankı uyandırdı. Görüntülerde, İsrail tanklarının sivillere bomba yağdırdığı anlar açıkça görüldü.

Gazze kentinde çok sayıda bina yıkılırken, sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmakta zorlandığı bildirildi. Anlaşma duyurulmasına rağmen, İsrail ordusunun hava saldırılarını imzalar atılmadan dakikalar önce bile sürdürdüğü kaydedildi.

Kabine acil toplanıyor

Diplomatik kaynaklara göre, İsrail kabinesi bugün saat 17.00’de acil toplantıya çağrıldı. Toplantının ana gündemi, Trump’ın barış planı çerçevesinde hazırlanan ateşkes anlaşmasının oylanması olacak.

Oylama sonucunun saat 18.00’de açıklanması bekleniyor. Onay çıkması halinde ateşkes resmen yürürlüğe girecek.

20 rehineye karşı 2 bin Filistinli

Anlaşmanın en kritik başlıklarından biri esir takası oldu. Ateşkes yürürlüğe girdiğinde, 20 İsrailli rehineye karşılık 2 bin Filistinli mahkum serbest bırakılacak

Tel-Aviv’de bayram, Gazze’de gözyaşı

Ateşkes haberi İsrail ve Filistin’de farklı duygularla karşılandı. Tel-Aviv sokakları bayram yerine dönerken, halk ellerinde bayraklarla kutlamalar yaptı. Müzikler çalındı, insanlar birbirine sarılarak sevinç gözyaşları döktü. Ancak Gazze’deki tablo çok daha karanlıktı.

Yıkılmış binaların arasında, jeneratör ışıkları altında toplanan Filistinliler de dans etti, şarkılar söyledi. Fakat kutlamalar, henüz tamamen durmayan hava saldırılarının gölgesinde yapıldı.