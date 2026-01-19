İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, megakentte hayatın akışını değiştirirken yerel yönetimden kritik hamleler gelmeye devam ediyor. Şehrin dört bir yanını beyaza bürüyen kar kütleleri görsel bir şölen sunsa da, ulaşım güvenliğini tehlikeye atan koşullar nedeniyle İstanbul Valiliği radikal kısıtlama kararlarını devreye soktu.

Ağır vasıtalar ve kuryeler için trafik kilidi

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan resmi bildiriye göre, olumsuz hava koşullarının karayollarında yol açabileceği olası faciaları önlemek adına geniş kapsamlı bir yasak süreci başlatıldı. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla, sabah saat 10.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ağır tonajlı taşıtların ve her türlü kurye aracının trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar tamamen durduruldu. Alınan bu karar, özellikle ana arterlerdeki araç yükünü hafifletmeyi ve buzlanma riskine karşı sürücülerin can güvenliğini teminat altına almayı hedefliyor.

Kar yağışı megakenti etkisi altına aldı

Haftanın ilk iş gününde yoğunluğunu artıran kar yağışı, İstanbul’un ulaşım ağında ciddi aksamalara gebe bir tablo ortaya çıkardı. Valilik, sahadaki verileri ve meteorolojik uyarıları analiz ederek, özellikle iki tekerlekli kurye araçlarının ve manevra kabiliyeti kısıtlı ağır vasıtaların yollarda oluşturabileceği risk faktörlerini minimize etmek için harekete geçti. Yapılan açıklamada, kısıtlamanın ne zaman sona ereceğine dair kesin bir tarih verilmezken, kararın kaldırılmasının hava şartlarının iyileşmesine ve valilikten gelecek yeni bir talimata bağlı olduğu vurgulandı.

Vatandaşlar ve sürücüler için güvenlik uyarıları

Ulaşımın aksamaması ve karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutabilmesi adına alınan bu önlemler, lojistik sektörü ve teslimat hizmetlerinde geçici bir duraklamaya neden oldu. İstanbul Valiliği, şehir genelinde etkisini sürdüren bu beyaz örtünün günlük yaşamı felç etmemesi adına vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamasını ve toplu taşıma olanaklarını değerlendirmesini tavsiye ediyor. Trafiğe çıkış yasağına uymayan araçlara yönelik denetimlerin ise emniyet birimleri tarafından sıkılaştırılacağı öğrenildi.