Olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Karasamsun Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan gençler bir iş yerinde karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma kısa sürede tartışmaya, ardından da şiddete dönüştü.

16 yaşındaki şüpheliden bıçaklı saldırı

Yaşanan tartışma sırasında 16 yaşındaki E.K.’nin, yanında bulundurduğu bıçakla 17 yaşındaki B.K. ve 17 yaşındaki A.E.D.’ye saldırdığı öne sürüldü. Saldırı sonucu iki genç çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı iki gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

Şüpheli gözaltında, soruşturma sürüyor

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 16 yaşındaki E.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.