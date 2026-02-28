Son Mühür - Orta Doğu’daki çatışmaların şiddeti artıyor. İsrail ordusunun, İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın Tahran’daki konutunu hedef aldığı ve yoğun bombardıman düzenlediği öne sürüldü. Patlamanın ardından konutun alev aldığı bildirildi.

İran genelinde sıkıyönetim ilan edilirken, ekranlara yansıyan görüntülerde halkın panik halinde kaçıştığı ve kentin birçok noktasından dumanların yükseldiği görüldü. Bölgedeki gerilim tırmanırken, İran ordusu da misilleme yaptı.

Orta Doğu'daki ABD üsleri vuruldu

Tahran yönetimi, ABD ve İsrail’in İran’ın çeşitli kentlerine yönelik geniş çaplı ortak operasyonuna balistik füze ve İHA’larla karşılık verdi. İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, misilleme kapsamında Bahreyn’de bulunan ABD donanma üssü hedef alındı.

Yayımlanan görüntülerde üs bölgesinden yoğun dumanların yükseldiği görülürken, füzenin isabet anına ilişkin kareler de paylaşıldı. Gelişmelerin ardından Bahreyn İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliğinin sağlanması ve ilgili birimlerin yolları etkin kullanabilmesi için vatandaşlara ana arterleri yalnızca zorunlu hallerde kullanmaları çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail'den ortak saldırı

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler sürerken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran’a yönelik ortak saldırılar gerçekleştirdi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını duyurdu. Ardından Donald Trump, İran’a yönelik “büyük bir operasyon” başlattıklarını açıkladı.

Netanyahu'dan açıklama

Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların ardından yaptığı açıklamada operasyonun adının “Aslanın Kükremesi Operasyonu” olduğunu duyurdu. Netanyahu, ABD ve İsrail’in kısa süre önce “İran’daki rejimin varoluşsal tehdidini ortadan kaldırmak” gerekçesiyle harekete geçtiğini belirterek, İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini savundu.

ABD-İsrail ortak operasyonunun “İran halkının kaderini kendi ellerine alması için gerekli şartları oluşturacağını” öne süren Netanyahu, “İran halkının tüm kesimleri — Persler, Kürtler, Azeriler, Beluciler ve Ahvaziler — zulmün boyunduruğundan kurtulup özgür ve barışçıl bir İran’ı inşa etmelidir” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun açıklamaları, ülkede rejim değişikliğine yönelik mesaj olarak değerlendirildi.