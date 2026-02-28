Son Mühür - İran resmi haber ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre, Hürmüzgan eyaletinin Minab kentinde ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda bir ilkokul vuruldu. İlk tespitlere göre saldırıda 24 öğrenci hayatını kaybetti.

Toplamda 40 ölü 48 yaralı

Son gelen bilgilere göre ise İran'da toplam kaybedilen can sayısı 40 yaralı sayısı ise 48 olarak bildirildi.

Neler yaşandı?

İran ile ABD arasındaki müzakereler sürerken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran’a yönelik ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump da “büyük bir operasyon” yürüttüklerini duyurdu. Saldırılar kapsamında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerinin hedef alındığı bildirildi. İsrail ve İran hava sahalarını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi ve sirenler çaldı. İran’ın olası karşı saldırılarına karşı halka sığınaklara gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı. İran ordusu ise ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İsrail’e onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla misilleme başlattıklarını duyurdu. İran ayrıca Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’de bulunan ABD üslerini de eş zamanlı olarak hedef aldığını açıkladı. Bahreyn’deki ABD donanma üssünün vurulduğu bildirildi.