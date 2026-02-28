Son Mühür - İsrail, İran’a yönelik saldırı başlattığını açıkladı. Tahran’da patlama sesleri duyulurken, operasyonların farklı kentlere de yayıldığı bildirildi. Donald Trump ise İran’a karşı büyük çaplı bir operasyon yürüttüklerini duyurdu.

İran'a büyük çaplı saldırı

İsrail, İran’a karşı “önleyici bir saldırı” başlattığını duyurdu. Tahran’da art arda patlamalar yaşanırken, saldırıların ardından Tebriz, İsfahan, Kum, Karaj ve Kermanşah’ta da patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Donald Trump ise yaptığı açıklamada İran’a yönelik büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını ifade etti.

Hedefte hangi noktalar var?

Saldırıların ardından İran lideri Ali Hamaney’in Tahran’da olmadığı ve güvenli bir noktaya geçtiği bildirildi. İsrail’in hedef aldığı yerler arasında Hamaney’in ofisi, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve istihbarat binalarının bulunduğu iddia edildi. İran'dan misilleme İran, saldırıların ardından karşılık vermeye başladı. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, yaşanan gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Neden bu gün seçildi? İsrail’in saldırı için tercih ettiği zamanlama da dikkat çekti. Ülkede bu akşam hükümet karşıtı geniş katılımlı bir gösteri yapılması planlanıyordu. Ancak operasyonun başlamasının ardından protesto grupları eylemlerini iptal ettiklerini duyurdu.