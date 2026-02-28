Son Mühür- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sabah saatlerinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyonda Özcan’ın da aralarında bulunduğu toplam 13 kişi yakalanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlimizde ‘irtikap’ suçuyla ilgili şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” ifadelerini kullandı.

Marketlere zorla reklam sözleşmesi iddiası

Savcılık açıklamasına göre, Bolu Bel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne gelir sağlamak amacıyla bazı marketlerle reklam sözleşmesi yapılması talep edildi. Şüphelilerin, market temsilcileriyle yüz yüze ve telefonla görüşerek, belediyenin denetim yetkisini kullanmak suretiyle sözleşmeye zorladıkları değerlendiriliyor.

Açıklamada, Özcan’ın toplantılarda market temsilcilerine, “Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da …… vereceksiniz” şeklinde ifadeler kullandığı belirtiliyor. Marketlere sözleşmeyi kabul etmeleri için bir hafta süre verildiği; süre dolduğunda Bolu Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlere başladığı kaydedildi.

Sözleşmeyi imzalamayanlara idari para cezası

Denetimler kapsamında BİM, A101, ŞOK ve Carrefoursa gibi zincir marketlerin şubelerine çeşitli tarihlerde incelemeler yapıldı. Denetimlerde özellikle NACE2 kodunun bulunmaması gerekçe gösterilerek tutanaklar tutuldu ve eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.

Savcılık açıklamasında, reklam sözleşmesini kabul eden marketlerin ikinci kez denetlenmediği, sözleşmeyi imzalamayan A101 ve ŞOK marketlerin ise ikinci denetimlerden geçirilerek idari para cezası ve ticaretten geçici men cezası ile karşı karşıya bırakıldığı vurgulandı.

Açıklamada, belediye görevlilerinin asıl amacının rutin denetim yapmak değil, marketleri Bolu Bel Şirketi ile sözleşme imzalamaya zorlamak olduğu, şüphelilerin görevlerini kötüye kullanarak şirket lehine çıkar sağladıkları iddia edildi.