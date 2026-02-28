Son Mühür - Türk Hava Yolları, bölgede artan askeri gerilim ve bazı ülkelerin hava sahalarını kapatma kararı almasının ardından sefer iptallerini duyurdu. Yapılan planlama değişikliğine göre; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün hatlarındaki uçuşlar 2 Mart 2026 tarihine kadar durduruldu. Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferleri ise 28 Şubat 2026 günü için karşılıklı olarak iptal edildi. Kararın, yolcu ve uçuş güvenliğini esas alan değerlendirmeler doğrultusunda alındığı bildirildi.

Yahya Üstün’den resmi açıklama

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, iptallere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ortadoğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir.”

Üstün, hava sahasındaki gelişmelerin anlık olarak izlendiğini ve güvenlik değerlendirmelerine göre ek iptallerin gündeme gelebileceğini belirtti.

Bölgesel hava trafiğinde geniş çaplı etki

Ortadoğu’daki askeri hareketlilik nedeniyle birçok ülkenin NOTAM yayımlayarak hava sahasını kapattığı ya da sınırlı koridor uygulamasına geçtiği bildirildi. Bu gelişmeler, uluslararası sivil havacılık trafiğinde geniş çaplı rota değişikliklerine ve iptallere yol açtı.

THY’nin aldığı kararın, bölgedeki güvenlik durumu netleşene kadar geçerli olacağı ifade edildi. Yolcuların uçuş durumlarını resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.