AJet, bölgede artan askeri gerilim ve hava sahalarının kapatılması nedeniyle iptal kararını duyurdu. İran, Irak, Suriye ve Lübnan hatlarındaki uçuşlar 2 Mart 2026 tarihine kadar durduruldu. Birleşik Arap Emirlikleri seferi ise 28 Şubat için karşılıklı olarak iptal edildi.

AJet’ten resmi açıklama

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart'taki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık.” Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin anlık olarak takip edildiği ve ilave iptallerin söz konusu olabileceği belirtildi.

THY de uçuşları askıya aldı

Bölgedeki kriz yalnızca AJet’i değil, Türk Hava Yolları’yı da etkiledi. THY, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerini 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerini ise 28 Şubat için iptal etti.

Yolculara resmi kanalları takip çağrısı

Her iki şirket de yolcuların uçuş durumlarını resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi. Bölgedeki hava sahası kararlarına bağlı olarak yeni iptallerin gündeme gelebileceği ifade edildi.