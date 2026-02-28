Son Mühür- ABD-İsrail-İran ilişkilerinde tansiyon bu sabah yükseldi. Orta Doğu’daki çatışmalar yeni bir safhaya geçti. Bölgesel gelişmeler, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerle kamuoyunu da etkilemeye başladı.

İran-Türkiye sınırında sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler, son gelişmelerin ardından ciddi tartışmalara yol açtı. Ancak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), paylaşılan bu videoların gerçekliği bulunmadığını ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını açıkladı.

Eski görüntüler yeniden paylaşıldı

DMM’nin açıklamasında, söz konusu videoların zamanı ve yeri belli olmayan eski çekimler olduğu, bölgedeki son gelişmeler sonrası kasıtlı şekilde tekrar dolaşıma sokulduğu belirtildi. Türkiye sınır hattıyla bağlantılı herhangi bir doğrulama bulunmadığı vurgulandı.

“Hudut güvenliği 7/24 esasına dayalı olarak kesintisiz sağlanıyor”

Merkez, bu tür paylaşımların sınır güvenliğine yönelik kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçladığını ifade etti. Türkiye’nin sınır güvenliğinin 7/24 çok katmanlı sistemlerle sağlandığına dikkat çekildi. DMM, vatandaşların yalnızca resmi makam açıklamalarına güvenmesi gerektiğini bildirdi.