Bugün sabah saatlerinde İsrail, İran’a yönelik bir “önleyici saldırı” başlatmıştı. Saat 08.14 itibarıyla ülke genelinde sirenler çalarken, vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi. İsrail medyasında bazı kaynaklar, saldırının ABD ile koordineli olarak gerçekleştirildiğini iddia etti. Trump da yaptığı açıklamada operasyonu doğruladı ve “İran’a yönelik büyük bir operasyon başlattık” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bölgedeki askeri varlığı artıyor

Diplomatik temaslar sürerken ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Açık kaynak istihbarat raporlarına göre bölgede konuşlandırılan ABD askeri uçak sayısı iki gün içinde yaklaşık yüzde 10 arttı. Uzmanlar, bu hareketliliğin hem olası operasyonlara hızlı destek sağlamak hem de diplomatik baskıyı artırmak amacı taşıdığını belirtiyor.

Trump, Cenevre’deki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada olası bir askeri müdahalenin rejim değişikliği ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağının belirsiz olduğunu kaydederek, “Bunu ordu olmadan yapabilmek isterdik, ancak bazen zorunda kalabilirsiniz” dedi.

Jeopolitik gelişmeler piyasaları etkiliyor

Bölgedeki artan gerilim, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını yükseltti. Enerji piyasalarında arz güvenliği endişeleriyle birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti. Şubat ayının son işlem gününde Brent petrol yüzde 3 artışla 73,12 dolardan, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise yüzde 2,7 artışla 67,22 dolardan kapandı.

Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyat artışlarının saldırının kapsamına bağlı olarak değişebileceğini belirtti. Rizvi, olası bir saldırının enerji altyapısını hedef almaması durumunda bile petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 10’luk artış görülebileceğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur?

Rizvi, Hürmüz Boğazı’nın kapanması halinde petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara kadar çıkabileceğini ve küresel büyümenin yaklaşık yüzde 1,5 baskı altında kalacağını kaydetti. Altın fiyatlarının 6 bin 500 doları aşabileceğini ve ABD enflasyonunun yeniden yüzde 4,5 seviyelerine yaklaşabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, uzun süreli bir çatışmanın özellikle gelişmekte olan ülkelerde enerji ve gıda maliyetlerini artırarak yaşam maliyetleri krizini derinleştirebileceğini belirtiyor. Çatışmanın bölgesel aktörleri kapsayacak şekilde genişlemesi durumunda, Suudi Arabistan ve İsrail’in dahil olmasıyla birlikte piyasalar bölgesel savaş riskini fiyatlamaya başlayabilir.