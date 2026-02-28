Son Mühür - İsrail, İran’a yönelik saldırı başlattığını açıkladı. Tahran’da patlama sesleri duyulurken, İsrail yönetimi “İran’a karşı önleyici bir saldırı başlattık” açıklamasında bulundu. Donald Trump da İran’a büyük çaplı bir operasyon düzenlediklerini duyurdu. Tahran’ın ardından Tebriz, İsfahan, Kum, Karaj ve Kermanşah’ta da patlamalar yaşandığı bildirildi. İran lideri Ali Hamaney’in Tahran’da olmadığı ve güvenli bir noktada bulunduğu aktarıldı. İsrail’in hedef aldığı noktalar arasında Hamaney’in ofisi, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve istihbarat binalarının bulunduğu iddia edildi.

Tehdit dolu açıklama

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken üst düzey İranlı bir yetkili, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada "İsrail, karşı karşıya kalacağı şeye hazır olsun; hiçbir kırmızı çizgi olmayacak. Teslim olmayacağız. Orta Doğu'daki tüm ABD ve İsrail varlıkları ile çıkarları meşru hedef haline geldi" dedi.

Netanyahu ne dedi?

Saldırının ardından Binyamin Netanyahu da ilk açıklamasını yaptı. Netanyahu, başlatılan operasyonun amacının “varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak” olduğunu söyledi. Agence France-Presse’in (AFP) aktardığına göre Netanyahu, İran halkının “zorbalık zincirini” kırmasının zamanı geldiğini ifade ederken, İsraillilere de “ülkelerinin ebediyetini güvence altına almak için birlik içinde olmaları” çağrısında bulundu.

"Aslanın Kükremesi Operasyonu" olarak niteledi

Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail saldırılarının İran halkına kendi kaderini belirleme fırsatı sunacağını öne sürdü. Netanyahu, operasyonun adının “Aslanın Kükremesi Operasyonu” olduğunu açıkladı. Kısa süre önce ABD ve İsrail’in “İran’daki rejimin varoluşsal tehdidini ortadan kaldırmak” gerekçesiyle harekete geçtiğini ifade eden Netanyahu, İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini savundu.