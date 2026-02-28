Son Mühür- ABD ve İsrail, İran’a karşı eş zamanlı askeri bir operasyon başlatmıştı. İsrail, operasyonu “önleyici saldırı” olarak duyururken, ABD’nin de harekata dahil olduğu resmi olarak açıklandı. Saldırının ardından İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu ve hava sahası güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapatıldı.

Tahran’da gerilim yükseldi

Saldırının ardından İran yetkilileri misilleme başlattı. Tahran’da güvenlik önlemleri artırılırken, şehir genelinde panik ve alarma neden olan patlama sesleri kaydedildi.

Bölgedeki ABD üsleri hedef alındı!

İran, misilleme kapsamında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt’teki ABD üslerini hedef aldı. Bu saldırılar nedeniyle bölgede sirenler çalmaya başladı ve yerel halk uyarıldı.