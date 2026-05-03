Son Mühür - İspanya’nın resmi haber ajansı EFE’nin paylaştığı bilgilere göre, Sanchez’i taşıyan Airbus A310 tipi dev uçakta uçuş sırasında teknik bir arıza meydana geldi. Durumun çok önemli olmadığı belirtilse de havacılık kuralları gereği risk alınmadı ve uçak en yakın güvenli liman olan Ankara’ya yönlendirildi. Sorunsuz bir iniş gerçekleştiren uçak bakıma alınırken, Sanchez ve heyetinin geceyi Ankara’da geçirmesi kararlaştırıldı.

Yolculuk sabaha kaldı

Ankara’daki mecburi misafirliğin ardından Başbakan Sanchez’in, yarın sabah erkenden Erivan’a uçması planlanıyor.

Uçaklar Sanchez’e geçit vermiyor

Aslında bu durum Sanchez için pek de yabancı bir senaryo değil. Daha birkaç ay önce, 4 Eylül 2025’te Paris’teki Ukrayna zirvesine gitmeye çalışırken de benzer bir talihsizlik yaşamıştı. O gün bindiği Falcon tipi uçak havada arıza yapınca Madrid’e geri dönmek zorunda kalmış ve Sanchez, o toplantıya ancak bilgisayar başından bağlanabilmişti.