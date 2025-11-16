Şanlıurfa’nın Kısas Mahallesi’nde öğle saatlerinde yapımı devam eden tek katlı iş yerinde beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. Büyük bir gürültüyle çöken bölüm, işçilerin üzerine yıkıldı.

5 işçi enkaz altında kaldı

Beton ve demir yığınlarının altında kalan 5 işçi için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine kısa sürede AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle işçiler çıkarıldı

Göçüğün ardından bölgede çalışma yapan ekipler, yaralı işçileri yoğun uğraş sonucu enkazdan çıkardı. İlk müdahale çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Hastaneye kaldırılan işçilerden 2’si kurtarılamadı

Ağır yaralanan 5 işçi ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen işçilerden Sedat Kurt ile Yakup Güneş yaşamını yitirdi. Diğer 3 işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken, göçüğe neden olan koşulların belirlenmesi için teknik çalışma yürütülüyor.