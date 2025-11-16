Son Mühür- Dilucu Sınır Kapısı güzergahında görevli polisleri taşıyan midibüs ile koruma ekibinin geçişi sırasında PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 13 polis şehit olmuştu. Aradan geçen yıllara rağmen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar yapılmaya devam ediyor.

8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya kapsamında 10 Ekim’de gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin saldırıyla bağlantılarının incelendiği belirtildi.

3 tutuklama, 5 adli kontrol

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden DEM Parti İl Eş Başkanı Mehmet Selçuk’un da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı. Diğer 5 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.