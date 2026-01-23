İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen lisans diplomasına ilişkin hukuk mücadelesinde kritik bir gelişme yaşandı.

Mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına karşı açılan iptal davası, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Mahkeme heyeti, incelemeler sonucunda İmamoğlu’nun taleplerini yerinde bulmayarak davanın reddine oy birliğiyle karar verdi.

Hukuki sürecin başlangıcı ve yürütmeyi durdurma talebi

Sürecin geçmişine bakıldığında, Ekrem İmamoğlu’nun hukuk ekibi, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarihinde aldığı karara karşı 6 Mayıs 2025 tarihinde yargı yoluna başvurmuştu. Söz konusu üniversite kararı, İmamoğlu’nun yatay geçiş işlemlerini, mezuniyet statüsünü ve buna bağlı olarak düzenlenen diplomasını iptal ediyordu. Davacı taraf, bu işlemin uygulanması halinde telafisi imkansız zararlar doğabileceği gerekçesiyle "yürütmenin durdurulması" talebinde bulunmuştu.

Ancak İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 25 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirdiği değerlendirmede bu talebi reddederek yargılama sürecinin devamına hükmetmişti.

Mahkemeye sunulan kanıtlar ve savunma detayları

Dava dosyasında, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün o döneme ait yatay geçiş ilanları, İmamoğlu’nun lise diploması, akademik başarı notları (transkript) ve ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzlar gibi pek çok resmi belge yer aldı. İmamoğlu’nun avukatları, üniversiteye yapılan geçişin usulüne uygun olduğunu kanıtlamak adına çeşitli akademisyenlerden alınan hukuki mütalaaları da mahkemeye sundu. İdari işlemin hukuka aykırı olduğu savunulurken, savunma sürelerinin kısaltılması ve incelemenin duruşmalı olarak yapılması yönünde özel talepler dile getirilmişti.

15 Ocak duruşması ve oy birliğiyle çıkan nihai karar

Kamuoyunun yakından takip ettiği davanın esas hakkındaki duruşması 15 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Tarafların iddialarını ve sundukları belgeleri detaylı bir şekilde inceleyen İstanbul 5. İdare Mahkemesi, nihai hükmünü açıkladı. Mahkeme, İstanbul Üniversitesi tarafından tesis edilen diploma iptali işleminin hukuka uygun olduğuna kanaat getirerek, açılan davanın reddine karar verdi.