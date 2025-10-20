Son Mühür- İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul Adliyesi’ndeki salonun yetersiz kalması nedeniyle Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yapıldı. 12 Eylül’deki ilk duruşmada iddianame özetlenmiş, dava 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.

İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart 2024’te İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi üzerine başlayan süreçte, İmamoğlu bu kararın yalnızca İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından alınabileceğini savunmuştu.

Mahkeme kararından vaz geçti

Duruşmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın SEGBİS ile duruşmaya katılmasına daha önce izin veren mahkeme, savcılığın itirazını kabul ederek bu kararından vaz geçti.

Pehlivan’ın uzaktan bağlantıyla savunmaya katılmasına izin verilmedi.

Avukatlar dışarıda kaldı, jandarma kapıyı kilitledi

Duruşma başlamadan önce avukatlar, basın mensupları ve milletvekilleri salona alınmadı. Jandarma kapıları kilitledi, dışarıda bekleyen kalabalık “Cumhurbaşkanı İmamoğlu! Kurtuluş yok tek başına!” sloganları attı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polis ve jandarma ile uzun süre müzakere etti. Avukatlar Çağlar Çağlayan, Emre Telci ve Özgür Çelik, yaşanan engellemeleri mahkeme heyetine iletti.

Salon değişikliği talebi: “Aksi halde katılmayacağız”

Avukatlar, küçük salonun yetersiz kalması nedeniyle duruşmanın daha büyük bir salonda yapılması talebinde bulundu.

Ancak mahkeme “arıza” gerekçesiyle talebi reddetti. Bunun üzerine İmamoğlu ve avukatları, “büyük salona geçilmezse duruşmaya katılmayacaklarını” bildirdi.

Gazetecilerin bir kısmı içeri alınırken, avukatlar uzun süre güneş altında bekledi. Salon kapısına güvenlik bariyeri konuldu ve İmamoğlu’nun ailesi gecikmeli şekilde salona girebildi.

“Talimatı kimden aldınız?” gerginliği

Hakim, “Avukatların alınmaması yönünde bir talimat vermedik” açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Özgür Çelik, jandarmaya dönerek “Talimatı kimden aldınız?” diye tepki gösterdi.

Kısa bir aradan sonra duruşmanın -2. katta bulunan daha büyük bir salona taşınmasına karar verildi. Bu salon, daha önce gazeteci Fatih Altaylı’nın duruşmasının görüldüğü salon olarak biliniyor.

İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmadı

Gerginliğin ardından İmamoğlu, avukatlarıyla birlikte duruşmaya katılmama kararı aldı. Hakim, salondaki avukatlara yönelik eleştirilerde bulunarak “Bağımsız mahkememizi hedef gösterdiniz, ne elde ettiniz?” ifadelerini kullandı.

Hakim ve avukatlar arasında tartışma

Avukatların salonu terk etmesiyle hakim, “Mahkeme geri adım atmış gibi bir görüntü oluşturmaya çalışıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

Hakim, avukatların gelmemesine rağmen duruşmayı sürdüreceğini belirtti. Bu sırada dışarıda bekleyen bazı avukatların güneş altında bekletilmesi gerginliği artırdı.

İmamoğlu salona getirildi

Hakimin talimatı sonrası Ekrem İmamoğlu alkışlar eşliğinde duruşma salonuna getirildi. Salonda yalnızca müdafi avukat Nusret Yılmaz hazır bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de İmamoğlu’nun gelişiyle birlikte yeniden salona girdi.

Hakimden Pehlivan açıklaması

Hakim, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın davaya fiziksel olarak katılma talebinin reddine ilişkin gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Avukatlık Kanunu’nun 42. maddesi kapsamında yaptığımız incelemeler sonucu, tutuklu bir avukatın sanığı savunmasının ‘serbest savunma hakkı’ ilkesine aykırı olduğunu değerlendirdik.”

İmamoğlu: “Yargılama ertelensin”

Söz hakkı verilen İmamoğlu, yaşanan süreçte avukatlarının dışarıda bırakılmasına tepki gösterdi.

Yaklaşık üç saat soğuk bir odada bekletildiğini söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu dava Türkiye’nin gelmiş geçmiş en absürt davasıdır. 35 yıl önceki geçiş işlemimde tek bir sahte evrak yok. Savunma hakkımız kısıtlanıyor, avukatlarım dışarıda. Adil bir yargılama ortamı yok. Bu nedenle duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum.”

Savcı: “Diploma iptali davasının sonucu beklensin”

Savcı, İstanbul Üniversitesi’nin diploma iptaliyle ilgili idare mahkemesindeki davanın sonucunun beklenmesi gerektiğini belirterek, “Yargılama o davanın sonucuna göre devam etsin” görüşünü bildirdi.

İmamoğlu ve avukatı Nusret Yılmaz ise, “Savunma ekibimizin bir kısmı dışarıda, koordineli savunma yapmamız gerekiyor” diyerek ek süre talebinde bulundu.

Hakim: “Tutumunuzu makul bulmuyorum”

Hakim, “Sizi bir şey söylemeye zorlayamayız ama tutumunuzu makul bulmuyorum” dedi. İmamoğlu ise, “Yargının uzamaması konusundaki hassasiyetinizi önemsiyorum, ancak bugün yaşananlardan üzüntü duyuyorum” yanıtını verdi.

Avukat Nusret Yılmaz, duruşmanın koşullarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye gündemini yakından ilgilendiren bir davada, avukatların salona alınmaması kabul edilemez. Adaletin sağlanması için savunmayı bütün olarak yapmalıyız. Delil değerlendirmesi bir sonraki celsede yapılmalı.”

Dava 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu, duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme ara karar için oturuma kısa bir ara verdi. Arada, İmamoğlu nezarethaneye götürüldü. Dava 8 Aralık tarihine ertelendi.

