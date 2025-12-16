Son Mühür - Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının tekrar düzenlenmesine yol açtı. Bu doğrultuda, benzinin litre fiyatı yapılan son indirimle birlikte aşağı çekildi.

16 Aralık 2025 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 52.55 TL

Motorin litre fiyatı: 53.15 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 52.38TL

Motorin litre fiyatı: 52.98 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.40 TL

Motorin litre fiyatı: 54.17 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 53.74TL

Motorin litre fiyatı: 54.51 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL