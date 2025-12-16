Son Mühür - Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının tekrar düzenlenmesine yol açtı. Bu doğrultuda, benzinin litre fiyatı yapılan son indirimle birlikte aşağı çekildi.
16 Aralık 2025 Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 52.55 TL
Motorin litre fiyatı: 53.15 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 52.38TL
Motorin litre fiyatı: 52.98 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 53.40 TL
Motorin litre fiyatı: 54.17 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 53.74TL
Motorin litre fiyatı: 54.51 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL
Kaynak: Haber Merkezi