Son Mühür- Bir hiç uğruna katledilen Mattia Ahmet Minguzi'nin ardından cinayet zanlılarının yargılandığı davada kararın çıkması bekleniyor.

''Mattia Ahmet evladımızın katledilmesine ilişkin davanın hüküm oturumu, 21 Ekim 2025 tarihinde (yarın) İstanbul Anadolu 2. Çocuk ACM’de görülecek. '' hatırlatmasında bulunan Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın,

''Ek savunmalarla, tüm sanıklar iştirak halinde evladımızı öldürme suçlamasıyla hüküm oturumuna çıkacaklar. Bu suçun yetişkinler tarafından işlenmesi halinde yaptırımı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

Sanığın 18 yaşın altında olması halinde cezanın üst sınırı 24 yıl, 15 yaşının altında olması halinde 15 yıl hapis cezası.'' hatırlatmasında bulundu.



TBMM'de görüşmelerde bulunduk...



''Bu hükmün değişikliği için geçtiğimiz hafta TBMM’de milletvekili olan siyasi partilerle görüştük. İstisnasız tamamı değişikliğe destek vereceklerini ifade ettiler ve desteklerini kamuoyuyla paylaşma hususunda bize yetki verdiler.

Torba düzenleme ya da yargı paketi içinde olmadan müstakilen bir yasa değişikliği için çalışacağız.'' diyen Barkın,

''Bunun yanında, geçtiğimiz hafta aynı zamanda, evladımızın katli ile sonuçlanan eylem öncesinde, farklı zamanda ve farklı iradeyle, aynı sanık/sanıklarca gerçekleştirilen silahla tehdit ve kasten yaralama eylemleri nedeniyle de suç duyurusunda bulunduk.



O dava ayrı yürüyor...



Bu şikayet nedeniyle açılan ve sanıklar hakkında daha önce örgütlü suçlar bakımından açılmış olan soruşturma da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nda yürüyor.

Umarım hızla sonuçlanıp, sorumluların tamamı, tüm eylemleriyle/iştirakleriyle yargı önüne çıkarlar.'' mesajı verdi.