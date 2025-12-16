Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Anahat Holding çatısı altındaki başta GAİN Medya olmak üzere bağlı şirketlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, “suçtan elde edilen malvarlığının aklanması” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddiaları kapsamında yapıldı.

3 kişiye gözaltı

Jandarma ekiplerinin holding ve bağlı şirketlerde gerçekleştirdiği aramalar sırasında üç yetkili gözaltına alındı. Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi. Tüm şirketlere kayyum atandı Gain Medya bünyesindeki tüm şirketlere TMSF tarafından kayyum ataması yapıldı.