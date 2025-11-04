Son Mühür- CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde savcılıkta ifade verecek.

Soruşturma kapsamı: Rüşvet ve suç gelirlerini aklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Hasan ve Selim İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması kapsamında “rüşvet ve suç gelirlerini aklama” suçlamasıyla ifadelerinin alınacağı belirtildi.

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılığın bilgi notunda, “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheliler Hasan ve Selim İmamoğlu hakkında, soruşturma dosyasında yer alan deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.