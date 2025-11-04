Leman Dergisi'nde yayınlanan bir karikatürün görselini hazırlayan ve halihazırda cezaevinde tutuklu bulunan karikatürist Doğan Pehlevan hakkında, daha önce hazırlanan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasına ek olarak, bu defa 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yeni bir iddianame daha düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan bu ikinci iddianamede, Pehlevan için 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İlk iddianame: Dini değerlere yönelik tahrik suçlaması

Pehlevan hakkındaki hukuki süreç, Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihli sayısında yayımlanan, Hz. Muhammed ve Hz. Musa'yı karikatürize eden görsellerin yer aldığı eserle başlamıştı. Bu olay üzerine hazırlanan ilk iddianamede, eser sahibi Pehlevan'ın zincirleme şekilde "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işlediği öne sürülmüştü. Savcılık, bu suçlama kapsamında sanatçının 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Bu dava, toplumun farklı kesimlerinde infiale neden olan bir karikatürün yarattığı hukuki sonuçlar açısından dikkat çekici bir gelişmeydi.

Yeni iddianame: Onur, şeref ve saygınlığı zedeleme iddiası

Devam eden tutukluluk hali sırasında Pehlevan hakkında hazırlanan yeni iddianamenin odağında ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya paylaşımları yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tespitlerine göre, şüpheli Doğan Pehlevan tarafından kullanıldığı belirlenen bir sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte hakaret içerikli ifadeler paylaşıldı. İddianamede, bu paylaşımın içeriği detaylandırılmamakla birlikte, ifadenin niteliği itibarıyla suç teşkil ettiği belirtiliyor.

Şüpheli ifadesinde tüm suçlamaları reddetti

Hazırlanan iddianamede yer verilen savunmasında ise şüpheli Pehlevan, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını iddia ederek suçlamaları kesin bir dille reddetti. İfadesinde, "Hiçbir sosyal medya platformunda hesabım bulunmamaktadır. Ünlü bir dergide karikatürist olarak görev yaptığım için adıma başkalarınca hesap açılma ihtimali oldukça yüksektir. Yapılan paylaşımdan bilgim yoktur" şeklinde açıklamalarda bulundu. Pehlevan, bu paylaşımı kendisinin yapmadığını ve atılı suçu kabul etmediğini beyan etti. Ancak Başsavcılık, yapılan araştırmalar neticesinde hesabın şüpheliye ait olduğu kanaatine vararak dava açılmasına karar verdi.

Sonuç olarak, hazırlanan ikinci iddianameyle birlikte Doğan Pehlevan'ın, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan başlayarak, üst sınırdan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi. Karikatürist, böylece hem 'halkı tahrik' hem de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından iki ayrı davayla karşı karşıya kalmış oldu.