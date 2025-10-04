Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde yürütülen siber dolandırıcılık operasyonunun ayrıntılarını paylaştı. PTT ve HGS adını kullanarak sahte internet siteleri kuran ve vatandaşlara yanıltıcı SMS’ler gönderen 12 şüpheli yakalandı.

900 milyon TL’lik hesap hareketi tespit edildi

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, şüphelilerin faaliyetleri sonucunda bankalarda toplam 900 milyon TL’lik hesap hareketi belirlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İstanbul merkezli 6 ilde operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Şüphelilerin İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari’deki adreslerinde de aramalar yapıldı.

Sahte SMS ve web siteleriyle dolandırıcılık

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin PTT ve HGS adını kullanarak sahte web siteleri ve kullanıcı ara yüzleri oluşturduğu, “HGS borcunuz var” veya “Teslim alınmamış kargonuz var” gibi yanıltıcı mesajlarla vatandaşları sahte sitelere yönlendirdiği belirlendi.

Suç gelirlerine el konuldu

Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması kapsamında şüphelilere ait 200 banka ve 30 kripto hesabına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyonun planlı ve koordineli şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, emeği geçen güvenlik birimlerini tebrik etti.