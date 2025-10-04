Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki tır şoförü Caner Çevik, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu mesleğine özgü bir organizasyonla kutladı. On yıldır yollarda direksiyon başında ekmek parasını kazanan Çevik, bu kez tır konvoyuyla evladının cinsiyetini öğrendi.

Organizasyon kapsamında, meslektaşlarıyla birlikte bir tırın üzerine “erkek”, diğerine ise “kız” yazısı asıldı. Tırlar süslenip aynı anda hareket etti. Kısa sürede öne geçen “erkek” yazılı tır, korna çalarak sonucu açıkladı. Böylece aile, bebeklerinin erkek olduğunu öğrendi.

“Eşim de çocuğum da mutlu; bana yeter”

Bir kız çocuğu babası olan Caner Çevik, bu özel anın hem beğeni hem de eleştiri topladığını söyledi. “Eşim sosyal medyada cinsiyet partilerini görüyordu, heveslendi. Ben de düşündüm ki en anlamlısı ekmek teknemle olur” dedi.

Doktordan cinsiyetin yazılı olduğu notu alıp kendilerinin bakmadığını belirten Çevik, “Arabaları süsledik, küçük bir toplulukla kutladık. Eşim de çocuğum da mutlu oldu. Benim için en değerlisi buydu” ifadelerini kullandı.

“Sade ama anlamlı bir mutluluk”

Organizasyonun ardından görüntülerin sosyal medyada yoğun ilgi gördüğünü belirten genç baba, bazı olumsuz yorumların kendisini üzdüğünü söyledi: “Toplum farklı algıladı ama ben sadece ailemi mutlu etmek istedim. Memur da olsa işçi de olsa herkes ailesi için uğraşır. Uçak indirmedik, büyük masraflar yapmadık; sade ama anlamlı bir mutluluktu. Eşimin yüzündeki gülümseme her şeye bedeldi. O an dedim ki: Caner, başardın.”

Sosyal medyada büyük ilgi

Genç çiftin tırlarla düzenlediği benzersiz cinsiyet partisi, kısa sürede sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi. Yaratıcılığıyla dikkat çeken organizasyon, birçok kullanıcı tarafından “emek dolu ve samimi” olarak yorumlandı.