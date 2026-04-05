İran hava sahasında görev uçuşu yaptığı sırada henüz netleşmeyen bir nedenle düşen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının ardından bölgede gerilim doruk noktasına ulaştı. Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'nın Washington kaynaklarına dayandırdığı kritik bilgilere göre, uçağın enkazından sağ kurtulmayı başaran kayıp pilotun konumu gece yarısı gerçekleştirilen teknik takip çalışmalarıyla tespit edildi. Pilotun güvenli bir bölgeye tahliye edilmesi amacıyla başlatılan operasyonun ise iki ülkenin silahlı unsurlarını doğrudan karşı karşıya getirdiği bildiriliyor.

Operasyon bölgesinde şiddetli çatışmalar

Kayıp havacıyı kurtarmak için İran sınırları içerisine sızan ABD özel operasyon birimlerinin, pilotun bulunduğu mevkiye ulaştığı sırada İran yerel güçleriyle temasa girdiği öğrenildi. Bölgeden gelen son raporlar, stratejik öneme sahip bir noktada taraflar arasında yoğun ateş hattı oluştuğunu ve çatışmaların şiddetinin her geçen dakika arttığını gösteriyor. ABD hükümet yetkilileri, kurtarma timinin hem pilotu koruma altına almak hem de güvenli bir çıkış rotası oluşturmak için sahada direnç gösterdiğini ifade ederken, durumun ciddiyetini koruduğunun altını çiziyor.

Hayati tehlike devam ediyor: Tahliye bilmecesi

Operasyonun gidişatına dair belirsizlikler sürerken, pilotun İran topraklarından çıkarılıp çıkarılmadığına dair henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil. Askeri kaynaklar, devam eden sıcak çatışma ortamı nedeniyle hem kayıp pilotun hem de sahada bulunan kurtarma personelinin büyük bir risk altında olduğunu vurguluyor. Bölgedeki coğrafi koşulların ve İran ordusunun takviye güç sevkiyatının, tahliye operasyonunu dünyanın en tehlikeli kurtarma görevlerinden birine dönüştürdüğü belirtiliyor.

Sosyal medyada sıcak çatışma görüntüleri

Öte yandan, İran’ın güneybatı kırsalında yaşandığı iddia edilen çatışmalara dair amatör kamera kayıtları sosyal medya platformlarında hızla yayılmaya başladı. Görüntülerde ağır silah sesleri ve patlamaların yaşandığı bir bölgenin üzerinde uçan askeri hava araçları dikkat çekiyor. Pentagon veya İran Savunma Bakanlığı henüz bu görüntüler ve operasyonun detayları hakkında resmi bir açıklama yapmazken, uluslararası kamuoyu Orta Doğu’yu yeni bir krizin eşiğine getirebilecek bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

