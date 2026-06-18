Son Mühür - Geçtiğimiz günlerde CHP MYK tarafından ihraç talebiyle sevk edilen 9 ismin içinde yer alan Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliği düşmüştü.

CHP'nin bugün toplanan YDK kararı ile önemli bir gelişme yaşandı. 9 ismin itirazları YDK'da görüşüldü. Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliği ile kabul edilirken diğer 8 üyenin ise itirazı 3'e karşı 10 oy ile reddedildi. Bu gelişme sonrası disiplin sürecinin devam ettiği Gökhan Günaydın'ın başkanvekilliği görevine dönmesi bekleniyor ancak karar netleşmiş durumda değil.

CHP'nin ihraç talebi hangi isimleri vurmuştu?

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, - İtirazı oy birliğiyle kabul edildi, görevine dönmesi bekleniyor.

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, - İtirazı reddedildi.

İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, - İtirazı reddedildi.

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, - İtirazı reddedildi.

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, - İtirazı reddedildi.

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, - İtirazı reddedildi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, - İtirazı reddedildi.

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer - İtirazı reddedildi.

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut - İtirazı reddedildi.