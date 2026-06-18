Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören milyonlarca öğrenci için koca bir eğitim yılının yorgunluğunu atma vakti geldi. Sınavların tamamlanması, notların girilmesi ve derslerin son bulmasıyla birlikte gözler tamamen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim takvimine çevrildi. Yaz tatili ne zaman başlayacak diye merak eden öğrenciler için büyük heyecan kapıya dayandı. 2026 yaz tatili başlangıcı ve 2026-2027 yeni eğitim öğretim yılının açılış tarihleri tüm detaylarıyla netleşti. İşte yaz tatiline ve okulların açılış gününe dair tüm ayrıntılar...

2026 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre öğrenciler, karnelerine 26 Haziran Cuma günü kavuşacak. İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki milyonlarca öğrenci bu tarihte okullarına giderek karnelerini alacak ve bir eğitim yılını daha başarıyla tamamlayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN KALDI?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği uzun yaz tatili, 26 Haziran Cuma günü zillerin son kez çalması ve karnelerin dağıtılmasıyla resmi olarak başlayacak. Takvimlerin 18 Haziran'ı göstermesiyle birlikte, öğrencilerin tatile çıkmasına ve okul sıralarına veda etmesine sadece 9 gün kaldı. Cuma günü karnelerin alınmasıyla beraber öğrenciler uzun bir dinlenme sürecine girecek.

2026-2027 YENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaz tatili planlarının yanı sıra velilerin en çok araştırdığı bir diğer konu da yeni eğitim yılının başlangıç tarihi oluyor. 2026-2027 eğitim öğretim takvimine göre, okullarda birinci dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Uzun yaz tatilinin ardından öğrenciler, eylül ayının ortasında sınıflarına dönerek yeniden ders başı yapacak.

UYUM EĞİTİMLERİ VE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN?

Yeni eğitim yılı resmen başlamadan hemen önce, eğitimciler için mesleki hazırlık dönemi ve okula ilk defa adım atacak öğrenciler için uyum haftası programı uygulanacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü başlarken, birinci sınıflar ve okula yeni başlayacak diğer kademeler için uyum eğitimleri 7 Eylül Pazartesi ile 11 Eylül Cuma günleri arasında yapılacak.