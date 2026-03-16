Karaman’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte İstiklal Marşı’nın bir bölümünün Arapça okunması üzerine Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen anma programında, İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası marş olarak Türkçe okunurken, program akışı içerisinde ilk iki kıta Arapça, kalan sekiz kıta ise yeniden Türkçe olarak seslendirildi. Etkinlikteki bu uygulama kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Programda yaşananlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler gündeme geldi. Bunun üzerine Karaman Valiliği konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yöneticiler ve sorumlular hakkında işlem başlatıldı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır.

Söz konusu programla ilgili olarak, kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır."