Son Mühür- Lübnan’ın Baalbek bölgesi merkezli meydana gelen orta şiddetteki sarsıntı, Doğu Akdeniz havzasında hareketliliğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, sarsıntının komşu ülke sınırları içerisinde gerçekleşmesine rağmen Türkiye’nin sınır illerinde, özellikle Hatay’da hissedildiği bildirildi.

Sarsıntının merkez üssü ve etki alanı

AFAD’ın sismik verilerine göre, yerel saatle 14:01:37’de kaydedilen depremin merkez üssü Lübnan’ın Beqaa valiliğine bağlı Baalbek bölgesi olarak açıklandı. Depremin büyüklüğü $3.8$ (Ml) olarak ölçülürken, sarsıntının Türkiye sınırına olan yakınlığı dikkat çekti. Yapılan hesaplamalar sonucunda depremin merkez noktasının, Hatay’ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 181.21 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

Teknik detaylar ve derinlik bilgisi

Depremin yer kabuğunun hangi katmanında gerçekleştiğine dair teknik detaylar da kamuoyuyla paylaşıldı. AFAD Deprem Dairesi tarafından yapılan ölçümlerde sarsıntının, yerin yaklaşık 9.77 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Sığ odaklı olarak nitelendirilen bu tür depremler, yüzeye yakınlığı nedeniyle merkez üssü ve çevresinde daha belirgin şekilde hissedilebiliyor. Sarsıntının koordinatları ise 34.23583 Kuzey enlemi ve 36.38111 Doğu boylamı olarak sisteme girildi.

Bölgedeki son durum ve Hatay yansıması

Sarsıntının yaşandığı saatlerde Yayladağı ve Hatay’ın güney ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşlar, hafif düzeyde bir sallantı hissettiklerini rapor etti. Lübnan kaynaklarından alınan ilk bilgilere göre merkez üssünde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtilirken, Türk yetkililer sınır hattındaki sismik hareketliliği yakından takip etmeyi sürdürüyor.

