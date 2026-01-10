Son Mühür - Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’nin kontrolünde bulunan son mahallenin de kurtarıldığını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte kentin tamamının YPG’den temizlendiği bildirildi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, Halep’teki Şeyh Maksud Mahallesi’nin terör unsurlarından arındırıldığı belirtilerek, sivillerin güvenlik gerekçesiyle evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları istendi. Açıklamada ayrıca, terör örgütü mensuplarının siviller arasına karışmış olabileceği vurgulanırken, acil durumlarda ya da örgüt üyelerinin varlığını bildirmek için bölgede görev yapan askeri unsurlarla iletişime geçilebileceği ifade edildi.

Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahalleleri kurtarılmıştı

Suriye ordusu, bir gün önce başlattığı operasyon sonrasında Halep’teki Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde büyük ölçüde kontrol sağlamıştı. Suriye Savunma Bakanlığı’nın saat 03.00 civarında ilan ettiği geçici ateşkes kapsamında, örgütün saat 09.00’a kadar Halep’i terk ederek Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmeyi kabul etmesi talep edilmişti. Sabah saatlerinde bölgede sakinlik sağlanırken, örgütün çıkışı kabul etmesi üzerine tahliye amacıyla çok sayıda otobüs, terör örgütünün kuşatıldığı Şeyh Maksud Mahallesi girişine yönlendirildi.

Teröristler ateş açtı

Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlarda Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahalleleri denetim altına alınırken, geri çekilen örgüt mensuplarının Şeyh Maksud Mahallesi’nde toplandığı belirtilmişti. Halep kent merkezinde orduyla yaşanan çatışmaların ardından bölgeden ayrılmak için tahliye anlaşmasını kabul eden terör örgütü YPG/SDG’ye bağlı bazı unsurların ise güvenlik güçlerine ateş açtığı aktarıldı. Suriye ordusu, örgüt üyelerinin sıkıştığı Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki sivillerin tahliyesi amacıyla yerel saatle 16.00 ile 18.00 arasında insani koridor açılacağını duyururken, örgüte ait hedef noktaların da paylaşıldığı bildirildi. Son mahalle de temizlendi Daha sonra gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şeyh Maksud Mahallesi’nin de terör unsurlarından temizlendiği bildirildi. Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kontrolün tamamen sağlandığı ve terör örgütü YPG’nin elindeki son mahallenin de kurtarıldığı ifade edildi. Bununla birlikte, terör unsurlarının siviller arasına karışmış olabileceği gerekçesiyle halka evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde çağrı yapıldı. Açıklamada, “Sivil halkımızdan evlerinde kalmalarını ve dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları halkın arasında saklanmaktadır” denildi. Ayrıca, sivillerin acil durumlarda ya da terör unsurlarını fark etmeleri halinde bölgede görev yapan askeri birliklerle iletişime geçebilecekleri belirtildi. Terör örgütünün 6 Ocak’tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda 9 Suriyelinin yaşamını yitirdiği, çoğunluğu sivil olmak üzere 55 kişinin yaralandığı bildirildi. Halep Kent Merkez Komitesi ise kentteki güvenli alanlara tahliye edilenlerin sayısının 142 bine ulaştığını açıklamıştı.