Son Mühür - Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu’yla ilgili hayranlarını tedirgin eden bir gelişme yaşandı. Yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından usta sanatçının karantinaya alındığı belirtildi.

Kanlıca’daki evinde karantinaya girdi

Test sonucunun netleşmesinin ardından tedbir alan Sezen Aksu’nun, İstanbul Kanlıca’daki evinde karantinaya geçtiği bildirildi. Sanatçının süreci doktorların tavsiyeleri doğrultusunda evinde sürdürdüğü belirtildi. Sezen Aksu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklamayı kardeşi Nihat Yıldırım yaptı. Asıl adı Fatma Sezen Yıldırım olan sanatçının evde dinlendiğini ifade eden Yıldırım, genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hastalığı nasıl seyrediyor?

Nihat Yıldırım, Sezen Aksu’nun Covid-19’u hafif belirtilerle atlattığını ve sağlık durumunun kaygı verici olmadığını ifade etti. Usta sanatçının tedbir amacıyla karantinada bulunduğu belirtilirken, haberin ardından hayranları sosyal medyada binlerce geçmiş olsun mesajı paylaştı. Paylaşımlarda Sezen Aksu’nun en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğinde bulunuldu.