Son Mühür- Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin tanınmış ismi Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen adli soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında dosyaya yeni ifadeler eklendi.

Soruşturma derinleştiriliyor

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olayın yalnızca bir kaza olabileceği ihtimali kadar, üçüncü kişilerin müdahalesiyle gerçekleşmiş olabileceği yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında ele alınıyor. Bu doğrultuda delil toplama çalışmaları sürerken, yeni tanıkların ifadelerine başvuruluyor.

Kızı tutuklanmıştı

Soruşturmanın önceki aşamasında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüyle bağlantılı yürütülen adli süreçte gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Gülter’in dosyadaki konumuna ilişkin değerlendirmelerin, toplanan yeni deliller ışığında sürdüğü öğrenildi.

Eski sevgili hakkında yeni karar

Dosyada dikkat çeken son gelişme ise Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu ile ilgili oldu. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Eminoğlu’nun, cinayeti azmettirme iddiasıyla ifadesi alınmıştı. Eminoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.