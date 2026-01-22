Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yoğun artçı sarsıntılar yaşandı. AFAD verilerine göre, son 15 saatlik süreçte en büyüğü 4,4 olan yaklaşık 100 deprem kaydedildi.

İlk deprem akşam saatlerinde meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) edinilen bilgilere göre, Sındırgı’da saat 18.11’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11,58 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı ilçe genelinde hissedildi.

Sağlık bakanlığı ve valilikten açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem sonrası Bakanlık birimlerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise yaptığı değerlendirmede, “Şu ana kadar tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Gece saatlerinde peş peşe sarsıntılar

Ana depremin ardından gece saatlerinde ilçede artçı sarsıntılar devam etti. Saat 23.11’de 4,1, saat 23.28’de ise 4,4 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha meydana geldi.

Artçı depremler sabah saatlerine kadar sürdü

AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, gece boyunca saat 02.12’de 3,9, 02.21’de 3,7 ve 02.27’de 4,0 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Sabah saatlerine kadar süren hareketlilikte ilçede 100’e yakın artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.