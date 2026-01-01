Son Mühür- İstanbul genelinde dondurucu soğukların etkisiyle hissedilen olumsuz hava şartları, bazı ilçelerde hayatı durma noktasına getirdi. Beşiktaş, Kağıthane, Şile, Sarıyer ve Beykoz kaymakamlıklarından yapılan eş zamanlı duyurularla, bölgedeki öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini korumak adına 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların kapalı kalacağı bildirildi. Yoğun kar yağışının yanı sıra özellikle ara sokaklarda ve ana arterlerde oluşabilecek gizli buzlanma riski, bu kararın alınmasındaki temel etken olarak öne çıktı.

Şile ve Kağıthane'de yol güvenliği alarmı

Kentin sahil hattında bulunan Şile ile merkezi noktalarından Kağıthane’de, kaymakamlık makamları yol güvenliği vurgusu yaparak tatil kararlarını ilan etti. Yapılan resmi açıklamada, mahalle yollarındaki buzlanma tehlikesinin ulaşımı ciddi şekilde aksatabileceği ve olası kazaların önüne geçilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, ilçedeki tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak Cuma günü boyunca ders başı yapılmayacağı, eğitim-öğretim faaliyetlerine bir günlüğüne ara verildiği paylaşıldı.

Beykoz’da kar yağışı ve buzlanma molası

Boğaz’ın ve orman köylerinin yoğun olduğu Beykoz ilçesinde de benzer bir tablo hakim. Beykoz Kaymakamlığı, ilçede devam eden kar yağışı ve gece saatlerinde şiddetini artırması beklenen buzlanma olaylarını gerekçe göstererek tatil kararını onayladı. Velilerin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına yapılan duyuruda, 2 Ocak tarihli eğitim faaliyetlerinin dondurulduğu bilgisi tüm kamuoyu ile paylaşıldı.

Sarıyer Kaymakamlığı’ndan geniş kapsamlı tatil ve izin duyurusu

Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, sosyal medya mecraları üzerinden yaptığı kapsamlı açıklama ile ilçedeki durumun ciddiyetine dikkat çekti. Kalaylı, yoğun kar yağışının devam etmesi sebebiyle sadece resmi ve özel okulların değil; rehabilitasyon merkezleri, sürücü kursları ve Kur’an kurslarının da tatil kapsamına alındığını belirtti. Sarıyer’deki bu kararın, eğitim camiasının tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde geniş tutulması dikkat çekti.

Kamu çalışanları için idari izin şartları belirlendi

Eğitimdeki aksamanın yanı sıra, olumsuz hava koşullarının çalışma hayatına etkisi de unutulmadı. Sarıyer Kaymakamlığı tarafından yapılan duyurunun detaylarına göre; kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin yanı sıra, çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın çalışanlar da 2 Ocak günü idari izinli sayılacak. Ancak sağlık ve emniyet gibi kritik sektörlerde çalışan, 24 saat esasına göre görev yapan personelin durumu, hizmetin sürekliliği açısından ilgili birim amirlerinin inisiyatifinde değerlendirilmeye devam edecek.