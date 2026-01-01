Son Mühür- Türkiye’nin hukuk sisteminde son yıllarda uygulanan köklü reformlar, yargı yükünün hafifletilmesi ve anlaşmazlıkların mahkeme salonlarına taşınmadan çözüme kavuşturulması noktasında meyvelerini vermeye devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 yılına dair güncel istatistikleri paylaşarak, alternatif çözüm yöntemlerinin adalet mekanizmasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Bakan Tunç’un açıklamaları, hukuk sisteminin sadece cezalandırıcı değil, aynı zamanda onarıcı ve barıştırıcı kimliğinin ne denli güçlendiğini bir kez daha ortaya koydu.

Adalete erişimde alternatif yöntemler dönüm noktası oldu

Bakan Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya mecraları üzerinden gerçekleştirdiği bilgilendirmede, hukuk literatürüne dahil edilen alternatif uyuşmazlık çözüm modellerinin vatandaşın adalete erişim hızını artırdığını vurguladı. Tunç, mahkemelerin iş yükünü optimize eden bu yöntemlerin, tarafların ortak paydada buluşmasına olanak sağladığını belirtti. Özellikle arabuluculuk mekanizmasının ulaştığı işlem hacmi, sistemin toplum tarafından ne denli benimsendiğinin en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.

2025 yılında milyonluk uzlaşma rekoru kırıldı

Yargı süreçlerini hızlandıran ve "kazan-kazan" ilkesiyle hareket eden arabuluculuk sisteminde 2025 yılı içerisinde tam 1 milyon 124 bin 200 dosyada el sıkışıldı. Bu devasa rakam, hem yargılama giderlerinden tasarruf edilmesini hem de binlerce davanın yıllarca sürmeden, birkaç seans içerisinde sonuçlanmasını sağladı. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, arabuluculuk masasında varılan bu anlaşmalar, taraflar arasındaki husumetlerin kalıcı olarak sona ermesine ve toplumsal dokunun korunmasına doğrudan katkı sundu.

Ceza hukukunda uzlaştırma mekanizması etkinliğini artırıyor

Hukuk davalarının yanı sıra ceza hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklarda da uzlaştırma yöntemi başarıyla uygulandı. Bakan Tunç’un paylaştığı verilere göre, geride bıraktığımız 2025 yılı boyunca 203 bin 251 dosya uzlaştırmacıların rehberliğinde barışla sonuçlandı. Şüpheli ve mağdurun bir araya gelerek helalleştiği veya belirli edimler karşılığında anlaştığı bu sistem, suçun yarattığı tahribatın onarılmasında geleneksel yöntemlerden çok daha etkili bir duruş sergiledi.

Toplumsal barışın tesisi için dostane çözümler

Bakan Tunç, yaptığı değerlendirmede hukukun temel amacının yalnızca karar vermek değil, aynı zamanda huzuru tesis etmek olduğunu ifade etti. "Anlaşmazlıkları dostane bir şekilde çözerek toplumsal barışa katkı sunduk" diyen Tunç, 2025 yılında ulaşılan bu yüksek başarı oranlarının, Türk hukuk sisteminin modernleşme vizyonuyla uyumlu olduğunu dile getirdi. Gelecek dönemde de alternatif çözüm yöntemlerinin kapsamının genişletilerek, vatandaşların yargı süreçlerinde yaşadığı zaman ve maddi kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor.