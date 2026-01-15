Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmalar zincirinde bugün sıcak saatler yaşandı. Kamuoyunda "ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu" olarak bilinen dosya kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı. Gözaltı listesinde yer alan en dikkat çekici isimlerden biri ise profesyonel voleybol kariyeriyle tanınan Derya Çayırgan oldu. Emniyet güçlerinin eş zamanlı baskınlarıyla ilerleyen süreçte, Çayırgan’ın ismi sadece uyuşturucu operasyonuyla sınırlı kalmadı ve dosya yeni bir boyut kazandı.

İBB soruşturması kapsamında yeni karar

Gözaltı süreçleri devam ederken, voleybolcu Derya Çayırgan hakkında beklenmedik bir gelişme daha yaşandı. Uyuşturucu operasyonuyla başlayan hukuki süreç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen bir başka soruşturmaya evrildi. Savcılık, elde edilen yeni bulgular ve ifadeler doğrultusunda Çayırgan hakkında İBB soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte ünlü sporcunun emniyetteki sorgu sürecinin kapsamı genişletilerek, belediye bağlantılı iddiaların da mercek altına alındığı öğrenildi.

Profesyonel kariyeri

Spor dünyasında Libero mevkisindeki başarısıyla tanınan Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Voleybola adımını Yeşilyurt altyapısında atan ve kariyeri boyunca pek çok takımda görev alan 37 yaşındaki tecrübeli sporcu, 1.68 metrelik boyuyla dikkat çekiyordu. Smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm olan Çayırgan, özellikle sahadaki defans kurgusu ve manşet yeteneğiyle profesyonel liglerde adından söz ettirmişti. Kariyerindeki bu sportif başarıların ardından bugün ağır iddialarla adli makamların karşısına çıkan Çayırgan’ın, her iki soruşturma dosyasındaki durumu merakla bekleniyor.

