İstanbul’da jandarma ekiplerinin ünlü isimlere yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu dahil birçok kişi gözaltına alınmıştı. Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Operasyon sonrası ifade veren Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

"Ailem, arkadaşlarım, sosyal medyada beni takip eden dostlarım... Bildiğiniz gibi bugün bir soruşturmadan dolayı gözaltına alındığımla ilgili asılsız haberler çıktı. Herkesin içi rahat olsun arkadaşlar. Gözaltına alınmadım, sabah saatlerinde tarafıma yapılan çağrı üzerine Ankara'dan İstanbul'a geldim ve ilgili soruşturma makamlarınca da yalnızca bilgime başvuruldu. Dediğim gibi benlik bir şey yok, şahsıma yapılan herhangi bir suçlama da yok. Avukatlarım – aynı zamanda kuzenim – canlarım Emre, İlknur Güleç ve abim Mustafa Sarıoğlu, ailecek birlikteyiz."