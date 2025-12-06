Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı sonrasında seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle birlikte, göreve başlama öncesinde anlamlı bir adım atarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu ziyaret, yeni yönetimin partinin kurucu felsefesine olan bağlılığını teyit eden önemli bir siyasi mesaj niteliği taşıyor.

Ata'nın huzurunda güçlü mesajlar

CHP heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Genel Başkan Özel'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından tüm heyet saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özgür Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne partinin yeni dönem vizyonunu ve mevcut siyasi duruşunu yansıtan şu satırları yazdı:

"Partimizin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ile birlikte yeniden huzurunuzdayız. Kurultayımızda yenilenen parti programımız, güncellenen tüzüğümüz ve yeni kadrolarımızla, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyoruz. Bugün çoklu krizler yaşayan Cumhuriyetimizi, çağın kuşatmasından kurtarmak; demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, gelirde ve vergide adaleti hakim kılmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye söz veriyoruz. Aziz Atatürk; iki büyük eserinizden biri olan Cumhuriyet Halk Partimiz bugün kapatma tehdidine kadar varan ağır saldırılar altındadır. Partimizin Cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş belediye başkanları ve çok sayıda yol arkadaşımız tutukludur. Ancak biz, sizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız güçle tüm saldırıları boşa çıkaracak ve ülkemizi kuşatmalardan kurtaracak iradeye sahibiz. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

İnönü'ye saygı ve ilk PM toplantısı

Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP heyeti, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine geçerek saygılarını sundu. Genel Başkan Özel, İnönü'nün kabrine çiçek bıraktı.

Tarihi ziyaretin tamamlanmasının hemen ardından, CHP'nin yeni yönetiminin ilk kritik toplantısı başladı. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM), parti genel merkezinde basına kapalı bir şekilde ilk kez bir araya geldi. Bu toplantıda, partinin yeni yol haritasının ve yerel seçim stratejilerinin belirlenmesi bekleniyor.