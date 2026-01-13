Son Mühür- Gayrimenkul sektöründe uzun süredir tartışılan satış bedeli beyanları ve ilan süreçleri, 2026 yılıyla birlikte daha sıkı denetim ve dijital doğrulama uygulamalarına konu olacak. Tapu işlemlerinde “gerçek satış bedelinin” beyan edilmesi zorunlu hale gelirken, satılık taşınmaz ilanları için e-Devlet üzerinden yetkilendirme şartı devreye girecek.

Gerçek satış bedeli mercek altında

2026 itibarıyla tapuda beyan edilen satış bedeli ile fiili satış tutarı arasındaki uyumsuzluklar daha yakından izlenecek. Uygulamada yaygın olan düşük bedel beyanı, mali denetimler ve dijital kayıtların karşılaştırılmasıyla daha kolay tespit edilebilir hale gelecek. Bankacılık işlemleri ile resmi kayıtlar arasındaki uyum ön plana çıkacak.

Para transferlerinde denetim artıyor

Yeni dönemde gayrimenkul satış bedellerinin banka üzerinden gerçekleştirilmesi ve para transferlerinin resmi beyanlarla örtüşmesi beklentisi güçleniyor. MASAK kaynaklı denetimlerin sıkılaştırılmasıyla, kayıt dışı uygulamaların azaltılması hedefleniyor.

Tapu harcı oranı değişmiyor

Tapu harcı uygulaması 2026’da da toplam satış bedelinin yüzde 4’ü üzerinden alınmaya devam edecek. Bu tutar genellikle alıcı ve satıcı arasında paylaştırılıyor. Düşük bedel beyan ederek harç yükünü azaltma girişimlerinin ise yeni denetim mekanizmalarıyla daha hızlı tespit edilmesi bekleniyor.

Döner sermaye ücretleri güncellendi

Tapu işlemlerinde tahsil edilen döner sermaye bedeli, 2026 tarifesi kapsamında yeniden belirlendi. Ücretler, her işlem için tek bir sabit rakamdan oluşmuyor; tarife kalemleri ve yöresel katsayılar gibi unsurlara göre değişiklik gösterebiliyor. Güncel tutarlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı resmi tarife cetvelinde yer alıyor.

İlanlar için e-Devlet yetkisi zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, taşınmaz sahiplerinin emlak işletmelerine e-Devlet üzerinden ilan yetkisi vermesi gerekiyor. Kamuoyuna yansıyan resmi yazışmalara göre, 1 Şubat 2026’dan itibaren bu yetkilendirme olmadan satılık taşınmaz ilanı yayımlanamayacak.

Hedef sahte ilan ve dolandırıcılığın önlenmesi

EİDS uygulamasıyla sahte ve mükerrer ilanlar ile kapora dolandırıcılığı gibi mağduriyetlerin azaltılması amaçlanıyor. Yeni sistemin, alıcı ve satıcılar için daha güvenli bir ilan ve satış süreci oluşturması hedefleniyor.