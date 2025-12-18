Son Mühür - Ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüpheler tespit edildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve bu kişiler arasında dikkat çeken isimlerden biri de Aleyna Tilki oldu. Söz konusu iddialar, ünlü şarkıcının hayranlarını endişelendirirken, Tilki’nin avukatı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Avukatından ilk açıklama

Tilki'nin avukatı "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgi sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada" şeklinde bir açıklama yaptı.

Aleyna Tilki kimdir?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 tarihinde Konya’da doğmuş; Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Küçük yaşta katıldığı televizyon programlarıyla dikkat çeken Tilki, genç yaşta kazandığı uluslararası başarılarla Türkiye pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri haline gelmiştir.