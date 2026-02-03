İran ile ABD arasında İstanbul’da yapılması planlanan müzakereler öncesinde Tahran cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. İranlı bir diplomatik kaynağa göre, görüşmelere yaklaşım ne iyimser ne de kötümser; ancak savunma kapasitesi kesin bir şekilde pazarlık dışı tutuluyor.

“Savunma kapasitemiz müzakere konusu değil”

İranlı diplomatik kaynak, İngiliz haber ajansı Reuters’a yaptığı değerlendirmede, Tahran’ın askeri ve savunma gücünün herhangi bir müzakere başlığı altında ele alınmayacağını net bir dille ifade etti. Kaynak, bu konunun İran için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

İstanbul görüşmeleri ABD’nin niyetini gösterecek

Diplomatik kaynak, İstanbul’da yapılması planlanan temasların asıl öneminin, ABD’nin müzakerelere gerçekten ciddi ve sonuç odaklı yaklaşıp yaklaşmadığını ortaya koyacak olması olduğunu belirtti. Görüşmelerin, Washington’un tavrını netleştirecek bir test niteliği taşıdığı ifade edildi.

Öncelik gerilimi azaltmak, çerçeve belirsiz

Reuters’ın ismini açıklamadığı başka bir yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre, İran ile ABD arasındaki İstanbul görüşmelerinin temel hedefi, taraflar arasındaki mevcut gerilimi düşürmek ve olası bir çatışmanın önüne geçmek. Ancak müzakerelerin kapsamı ve içeriğinin henüz kesinleşmediği bildirildi.

Bölge ülkeleri de davet edildi

Haberde yer alan bilgilere göre, İstanbul’daki toplantıya yalnızca İran ve ABD değil, bölgedeki birçok ülke de dahil ediliyor. Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının da toplantıya davet edildiği aktarıldı. Bu durum, görüşmelere bölgesel bir boyut kazandırıyor.

Gözler İstanbul’daki kritik temasta

Diplomatik kulislerde, İstanbul’daki temasların Orta Doğu’daki dengeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Tarafların nasıl bir yol haritası izleyeceği ve müzakerelerin devam edip etmeyeceği, bu ilk görüşmenin ardından netlik kazanacak.