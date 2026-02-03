Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ocak ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verileri, bazı kalemlerde dikkat çekici artış ve düşüşlere işaret etti. Aylık bazda en yüksek fiyat artışı hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığında görülürken, en belirgin düşüş giyim ürünlerinde kaydedildi.

En yüksek artış hava yolu ulaşımında

Ocak ayında fiyatı en fazla yükselen ürün, yüzde 57,08 artışla hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı oldu. Bu kalemi, yüzde 51,58 ile meyvesi yenen sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak gibi taze veya soğutulmuş ürünler) izledi. Yeşil baklagil sebzelerinde ise aylık artış oranı yüzde 33,09 olarak hesaplandı.

Hizmet kalemlerinde de artış dikkat çekti

TÜİK verilerine göre, sağlık ve finans hizmetlerinde de belirgin fiyat artışları yaşandı. Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler yüzde 32,29 oranında zamlanırken, havale ücretlerindeki artış yüzde 30,87 oldu. Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı yüzde 26,98, geçiş ücretleri ise yüzde 25,25 oranında yükseldi.

Aynı dönemde buz, dondurma ve sorbe fiyatları yüzde 18,4 artarken; veterinerlik ve ev hayvanlarına yönelik hizmetlerde yüzde 17,39, sürücü kursları ve araç muayene gibi hizmetlerde ise yüzde 16’lık artış kaydedildi.

Giyimde düşüş öne çıktı

Ocak ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün grubu giyim oldu. Kadın ve kız çocuk giysilerinde fiyatlar yüzde 7,64 düşerken, bebek giysilerinde (0-2 yaş) yüzde 6,28’lik gerileme yaşandı. Erkek ayakkabıları yüzde 3,05, erkek ve erkek çocuk giysileri ile bebek ve çocuk ayakkabıları yüzde 3,01 oranında ucuzladı.

Taze meyveler ve spor ürünlerinde gerileme

Fiyatı düşen diğer ürünler arasında hurma, incir ve tropikal meyveler yüzde 2,67 ile yer aldı. Spor ekipmanlarında yüzde 2,4, kadın ayakkabılarında yüzde 2,19, evcil hayvan ürünlerinde yüzde 1,83 ve günlük yaşamı kolaylaştıran yardımcı ürünlerde yüzde 1,71 oranında düşüş görüldü.